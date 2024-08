شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة الأعلى.. أمطار على 8 مناطق في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

المدينة المنورة الأعلى

سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (37.4) ملم في مطار المدينة، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على مدار (24) ساعة.وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في جميع المناطق، أن (41) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجلت من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة 30 أغسطس حتى التاسعة صباح السبت 31 أغسطس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، جازان، نجران، الباحة). ووفقًا للتقرير سجّلت منطقة المدينة المنورة في حي المطار (35.2) ملم، وفي الحرم (27.6) ملم، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة (17.4) ملم في ميقات يلملم - الليث، و(8.0) ملم في سد الليث، وفي منطقة القصيم سجلت عقلة الصقور (1.8) ملم.وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (16.6) ملم في بلدية بني عمر - النماص، و(9.6) ملم في بني عمرو - النماص، بينما سجلت منطقة تبوك (3.4) ملم في المعظم - تبوك، وسجلت منطقة جازان (7.2) ملم في الجبل الأسود - الريث، و(1.8) ملم في الدائر، وفي منطقة نجران سجلت (0.6) ملم في بدر الجنوب، مبينًا أن منطقة الباحة سجلت في بلخزمر - المندق (28.6) ملم، و(12.4) ملم في شبرقة - الباحة.