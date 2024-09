شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يضبط 27 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب في منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب في منطقة عسير.وأوضحت القوات أنه تم ضبط 27 معدة تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها 27 مقيمًا من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والأفغانية والهندية والبنجلادشية والسودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم. ⁦This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.