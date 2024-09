شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | وسط دعوات الطائفين.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

أمطار مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - شهد الحرم المكي، مساء اليوم، هطول أمطار غزيرة وسط دعوات من الطائفين في أجواء روحانية مليئة بالسعادة.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من هطول أمطار غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية. أمطار غزيرة على This is a Twitter Status وأكف الطائفين تتضرع بالدعواتThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)وتشمل تأثيراتها أيضًا تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الجموم وبحرة والليث وعددٍ من المراكز والقرى التابعة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.