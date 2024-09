شكرا لقرائتكم خبر عن إضرار بالتربة ونقل حطب محلي.. "الأمن البيئي" يضبط 3 مخالفين في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين البنجلادشية والإثيوبية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة. ⁧This is a Twitter Status This is a Twitter Status— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)كما ضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله حطبًا محليًا في منطقة عسير، بحوزته أكثر من مترين مكعبين من الحطب المحلي.وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.