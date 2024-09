شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإبداع.. "الإذاعة والتلفزيون" تنال وسام الامتثال للملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

عام التحول الإعلامي

محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون - حسابه على إكس

الدمام - شريف احمد - حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على وسام الامتثال للملكية الفكرية الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، خلال الحفل السنوي لتكريم المجتازين لبرنامج (مسؤول احترام الملكية الفكرية)، وذلك نظير التزامها بسياسات الملكية الفكرية.ويأتي التكريم تقديراً لامتثال هيئة الإذاعة والتلفزيون بسياسات الملكية الفكرية، بما يحفظ حقوق الإبداع والابتكار ويسهم في حماية الأفكار وتحفيز الاستثمار بها في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، وتسلم التكريم المدير العام للأرشيف الرقمي في الهيئة تركي العتيبي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، عن شكره للهيئة السعودية للملكية الفكرية لحرصها على إشراك الهيئة في مجالات عمل الملكية الفكرية ومد جسور التعاون الدائم، مؤكداً التزام الهيئة التام على العمل الجاد للحفاظ على الأصول غير الملموسة المتمثلة بالأفكار، إيماناً بأن تلك الأصول تمثل قيمة حقيقية للمؤسسات من القطاعين العام والخاص وأنها البذرة الأولى لكل نجاح يتحقق.وثمّن دعم وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة سلمان بن يوسف الدوسري، الذي يسهم بشكل فعال في تعزيز هذه الثقافة، وتوجيهاته المستمرة لدعم الجهود المبذولة، تحقيقاً لأهداف عام التحول الإعلامي، وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030، ما يسهم في تعزيز مكانة الإعلام السعودي في ظل التحولات التي يعايشها العصر.يذكر أن الهيئة لديها سجل حافل من الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الملكية الفكرية، متمثلة في منصتها الأرشيفية سيما، بجانب شراكتها مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في سبيل تعزيز هذا الجانب، وحفظ الهيئة وحقوقها من الانتهاكات.