حقوق الإبداع.. "الإذاعة والتلفزيون" تنال وسام الامتثال للملكية الفكرية

رئيس #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون: مسابقة #تألق جاءت من منطلق مسؤولية الهيئة في دعم وتمكين الشباب الموهوبين وتبني مواهبهم في مجال صناعة الإعلام



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