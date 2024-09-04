شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تشتريه بعد اليوم اليك طريقة مذهله لزراعة القرنفل في البيت بكل سهولة من البداية حتى الحصاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القرنفل من أفضل أنواع المواد والمكونات الغذائية المميزة التي تحتوي على الكثير من الفوائد التي تجعل تواجدها في المنزل مستمر بقدر ما يحمله من فوائد غذائية، ولذلك تعتبر زراعة القرنفل في البيت من أفضل المقترحات التي من الممكن أن تلتزم بها كل ربة منزل تفضل توفير القرنفل في المنزل، ولذلك نتابع في التقرير معلومات أكثر عن مدى أهمية زراعة القرنفل وكيفية زراعته في البيت وأهم متطلبات زراعته.

زراعة القرنفل في البيت

القرنفل من أنواع المكونات الغذائية التي تعمل كمضادات حيوية طبيعية مفيدة فهو مكون يساعد على منح الجسم الكثير من الفيتامينات المقوية لمناعة الجسم كما يعزز من القوة البدنية في مواجهة الأمراض والعدوى البكتيرية والفيروسية ونظرًا للفوائد المتعددة لهذا النبات ترغب ربات البيوت في زراعته، وأهم متطلبات زراعته ما نتعرف عليه فيما يلي.

بذور القرنفل أو شتلات نبات القرنفل.

تربه مناسبة لزراعة القرنفل تكون جيدة من حيث القدرة على تصريف الماء، وغنية بالكثير من المواد العضوية المغذية لنبات القرنفل.

من المفضل أن تكون التربة عبارة عن خليط ما بين التربة الطينية والرملية مع الطمي، وتكون نسبهم متساوية.

ضرورة توفير كمية ملائمة من الماء لزراعة القرنفل بانتظام ومن المهم حصوله كل أسبوع على مقدار من الماء يصل إلى إنش ونصف.

توفير كمية من السماد العضوي والمحتوي على كم من اليوريا مع البوتاسيوم، وملح الفوسفات.

يجب أن تكون حرارة المكان المتواجد فيه إصيص الزراعة الخاص بنبات القرنفل ما بين 20 وحتى 30 درجة.

خطوات زراعة القرنفل

كما أنه من الممكن زراعته عن طريق توفير بذور القرنفل، ثم وضعها في الإصيص الملائم بعد تغطيتها بالتربة، وفرش كمية مناسبة منها في وعاء أو إصيص الزراعة.

لا بد من وضع السماد ثم يتم سقي الماء بشكل منتظم كل أسبوع.

كما أنه يمكن زراعة شتلات القرنفل بأوعية حينما يصل مستوى طول الشتلة إلى حوالي 25 سم ومن الممكن أن يزرع أيضا نبات القرنفل بشتلاته في نوع من الأكياس معينة ومن ثم يتم سقى النبات بشكل يومي ويحتفظ بها في الظل..