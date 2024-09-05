القبض على 7 مواطنين وإحالتهم إلى النيابة العامة لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على (7) مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تُحذر من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد بأن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.

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