شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي: الذكاء الاصطناعي يقود التحول الرقمي بالمملكة.. والشركات العالمية مهتمة بفرصها الواعدة والان نبدء بالتفاصيل

فرص كبيرة

الدمام - شريف احمد - نوّه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني، بما تشهده المملكة من تحول رقمي كبير، يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًّا في مختلف القطاعات.وأوضح في تصريح عقب مشاركته في ندوة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمنطقة جاكس في الدرعية، أنه ناقش موضوع الذكاء الاصطناعي مع مجموعة من صانعي المحتوى الذين يحققون إنجازات متميزة في المجال، إلى جانب مشاركة شركات أمريكية رائدة في الابتكار مثل غوغل ومايكروسوفت.وأكد السفير الأمريكي أهمية تناول تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، وكيف يمكن لصانعي المحتوى استيعاب هذا التطور.وأشار إلى ما توفره المملكة من فرص كبيرة للشركات الأمريكية مثل جوجل ومايكروسوفت، مؤكدًا أهمية استفادة الشركات الأمريكية من الفرص الواعدة التي يقدمها هذا القطاع المتنامي في السوق السعودي.