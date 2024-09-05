"مطارات القابضة" تتوّج بـ"أفضل استراتيجية" ضمن جوائز "الشارقة للاتصال"

تعمل مطارات القابضة، على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم، وتقليص زمن إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين عبر مطارات #المملكة#اليوم | @MATARAT_KSA



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