الرئيس الكازاخستاني يبحث فرص التعاون مع رئيس الصندوق السعودي للتنمية

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني.وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية كازاخستان، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الجمهورية. ويأتي اللقاء، في ضوء زيارة الرئيس التنفيذي، للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة لمجموعة التنسيق العربية.الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم في عام 2000 لجمهورية كازاخستان، التمويل لتنفيذ مشروع في قطاع النقل والمواصلات عبر قرض تنموي ميسّر بقيمة تصل إلى 12 مليون دولار، للإسهام في تعزيز البنية التحتية للطرق في الجمهورية.