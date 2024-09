شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

مكة المكرمة

جازان

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة مساء اليوم الخميس، على منطقتي مكة المكرمة وجازان.تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية، مع ارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.تستمر الأمطار الغزيرة حتى الساعة 1 صباح الجمعة، على الشعيبة والقنفذة والليث. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)تستمر الأمطار الغزيرة حتى الساعة 2 صباح الجمعة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش.وتشهد فرسان وجازان احتمال تكوّن الأعاصير القمعية.