شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
لحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.. تنبيه من أمطار غزيرة على عدة محافظات بـ #مكة_المكرمة#اليوم @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) September 5, 2024
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