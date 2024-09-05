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طقس السعودية.. أمطار على المدينة ‎المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار على المدينة ‎المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.
فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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