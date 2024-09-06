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مع تدني الرؤية.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرى

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح اليوم الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

الشرقية: العديد. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.
تبوك: الوجه وأملج وضباء.
عسير: البرك والقحمة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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