شكرا لقرائتكم خبر عن مع تدني الرؤية.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية "ضباب خفيف" على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح اليوم الجمعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.
تبوك: الوجه وأملج وضباء.
عسير: البرك والقحمة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أماكن انتشار الضبابالشرقية: العديد. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #العديد— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2024
للتفاصيل https://t.co/AezUHjSwHy #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/TNQevBQcD3
مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف.
تبوك: الوجه وأملج وضباء.
عسير: البرك والقحمة.