شكرا لقرائتكم خبر عن مع تدني الرؤية.. ضباب خفيف على الشرقية و3 مناطق أخرى والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية " ضباب خفيف " على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح اليوم الجمعة .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب الشرقية: العديد . للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #العديد



للتفاصيل https://t.co/AezUHjSwHy #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/TNQevBQcD3 — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 5, 2024

مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلف .

تبوك: الوجه وأملج وضباء .

عسير: البرك والقحمة . الدمام - شريف احمد - نبهمن شبورة مائية "على 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 صباح اليوم الجمعةوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتالشرقية: العديدللتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)مكة المكرمة: القنفذة والليث والمظيلفتبوك: الوجه وأملج وضباءعسير: البرك والقحمة