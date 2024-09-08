شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن والمواعيد.. تنبيه من أمطار على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة.
وتتضمن الحالة هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وتتضمن الحالة هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#إعصار_ياجي يضرب شمال #فيتنام.. يقتلع الأشجار ويحمل القوارب#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 7, 2024
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طقس المدينة المنورةبالإضافة إلى صواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع والعيص والحناكية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.