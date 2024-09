شكرا لقرائتكم خبر عن بالأماكن والمواعيد.. تنبيه من أمطار على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة.وتتضمن الحالة هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. بالإضافة إلى صواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع والعيص والحناكية.وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.