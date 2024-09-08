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بالأماكن والمواعيد.. تنبيه من أمطار على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - ‎المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة.
وتتضمن الحالة هطول أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس المدينة المنورة

بالإضافة إلى صواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع والعيص والحناكية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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