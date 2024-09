شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الشهداء و"سدايا" يعتزمان إنشاء مركز خدمة مستفيدي الصندوق والان نبدء بالتفاصيل

لأبناء وبنات شهداء الواجب .. إطلاق مبادرة "المنح الدراسية" لمستفيدي صندوق الشهداء#اليوم

للتفاصيل | https://t.co/lQqQ8hbxRn pic.twitter.com/kMU14Habih — صحيفة اليوم (@alyaum) July 31, 2024

مستفيدو صندوق الشهداء

الدمام - شريف احمد - وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بالإضافة إلى عدد من الخدمات ذات الاهتمام المشترك.وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة بمدينة الرياض، ومثّل الصندوق في التوقيع مدير إدارة الخدمات المساندة عبدالمحسن ناصر الراشد، فيما مثَّل "سدايا" محمد بن عبدالله الزهراني، بحضور رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وأمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين، على وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين، شملت إمكانية إنشاء مركز وطني لخدمة مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يجري تشغيله بالشراكة بين الطرفين، إلى جانب وجود صندوق الشهداء عبر منصة إحسان، والتعاون في تسويق فرص الصندوق ودعم مشاريعه حسب المعايير المعتمدة لدى المنصة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، كما تسعى المذكرة إلى الربط مع بنك البيانات الوطني لضمان تقديم خدمات الصندوق لمستحقيها بعد توقيع الشراكات مع الجهات الحكومية.وتأتي مذكرة التفاهم ضمن الجهود التي يسعى إليها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بتقديم برامج نوعية وخدمات مستدامة ومبادرات ذات أثر من شأنها أن تعمل على توفير حياة كريمة وآمنة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعاً.