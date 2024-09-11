#تعليم_مكة يدعو طلاب وطالبات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل والمشاركة في #مسابقة_موهوب 2024 ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية على رابط التسجيل: https://t.co/cF94oVz8Eg https://t.co/76LlcJlClr pic.twitter.com/oefS2HVZa2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يدعو الطلاب للمشاركة في ‎مسابقة "موهوب 2024" والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام