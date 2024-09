شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يدعو الطلاب للمشاركة في ‎مسابقة "موهوب 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الأولمبيادات الدولية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل والمشاركة في مسابقة " موهوب 2024 " ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، لطلاب التعليم العام من الصف الأول متوسط إلى الصف الأول ثانوي.وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة، لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية، التي تعقد سنويًا.وتركز المسابقة على دعم الطلبة ببرامج تدريبية متخصصة، وتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في المنتخبات السعودية التي تشارك في الأولمبيادات الدولية. يُذكر أن الأولمبيادات الدولية مسابقات عالمية سنوية عالية المستوى وتعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب التعليم العام، وتشمل عدة تخصصات منها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء والمعلوماتية، وتعقد في فصل الصيف من كل عام باستضافة إحدى الدول المشاركة.ويشارك في هذه المسابقات التي انطلق معظمها قبل 50 عامًا، ما يزيد عن 100 دولة، ويتم الترشيح للمشاركة فيها بناءً على أداء الطالب، واجتيازه الاختبارات الأولية التي تعقد في الملتقيات التدريبية، إلى أن يصل إلى الاختبارات النهائية المرشحة للمشاركة في المسابقات الدولية.