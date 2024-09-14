شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم السبت بمنطقة المدينة المنورة يتضمن هطول أمطار خفيفة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الـ 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الجمعة على مناطق المملكة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح سطحية مثيرة

وبين أن الحالة يصاحبها زخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.