شكرا لمتابعة خبر عن أجنبي يتحدث عن كرم السعوديين: يتقاتلون على الحساب بدلا عني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب رجل أجنبي عن حبه الشديد للمملكة وأهلها والتعامل معه بكرم وبدون رفع الأسعار لأنه سائح .

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يقول :” في السعودية أعطوني العطف والصراحة، ولا يأخذون مني الأموال، وهم دائماً يتقاتلون على الحساب عني، بينما بالدول الأخرى يرفعون الأسعار لأني سائح ويروني كومة أموال”.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” عموم الجزيرة العربية منبع للكرم والأصالة .”