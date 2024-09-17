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المدينة المنورة.. ضبط مخالف لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية البنجلادشية، لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة.

عقوبة قطع الأشجار

وأكد "الأمن البيئي" أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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