اليوم آخر أيام فصل الصيف فلكياً.. وبدء تقلبات الخريف الجوية

الدمام - شريف احمد - يطوى الوطن العربي ونصف الكرة الأرضية الشمالي صفحة فصل الصيف اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بعد 93 يومًا استعدادًا لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غد الأحد.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة :"يجب معرفة أن دخول فصل الخريف لا يعني أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر، ولكن التغير في الطقس سيحدُث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيثُ تنخفض درجات الحرارة شيئًا فشيئًا وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل".



تقلبات الخريف الجوية

وبين أن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار، كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوي بما في ذلك شبه الجزيرة العربية وترتفع فيه فُرص تساقُط الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي.

وأشار أبو زاهرة إلى أن بداية فصل الخريف ستضع حدًا لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.