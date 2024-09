شكرا لقرائتكم خبر عن برامج متنوعة لتعزيز قيم المواطنة.. "الشؤون الدينية" تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

.

.

تعزيز قيم المواطنة

.

.

.

الدمام - شريف احمد - تستعد رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94 من خلال تنظيم سلسلة من البرامج الدينية المتنوعة، التي تهدف إلى تجسيد قيم المواطنة الحقة، وتعزيز مبدأ حب الوطن من منطلق ديني، وترسيخه كواجب ديني ومطلب وطنيوسيُقام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يوم الثلاثاء المقبل في مقر الرئاسة بمكة المكرمة، تحت شعار "اليوم الوطني.. قيم دينية ووطنية وآفاق ريادية وحضارية"، برعاية وحضور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الرئاسةال ٩٤ ل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA)وأكد السديس، أن حب الوطن جزء من الدين الإسلامي، وأن الرئاسة ستنظم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى، بهدف تأصيل حب الوطن من الناحية الدينية، والتركيز على أهمية وحدة الصف والكلمة، والالتزام بالبيعة الشرعية والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز قيم المواطنةوأضاف أن الانتماء الوطني ليس مجرد مشاعر، بل هو إحساس بالمسؤولية والقيام بالواجبات، مشيرًا إلى اهتمام حكومة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالحرمين الشريفين، من حيث التوسعة والعمارة والعناية والتطويروتشمل محاور الاحتفال باليوم الوطني عدة موضوعات، من بينها: حب الوطن في القرآن والسنة، وإبراز دور المملكة في خدمة الشؤون الدينية، وتسليط الضوء على جهود الرئاسة في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية والحضارية على المستوى العالمي، وإثراء تجربة القاصدين الدينية