شكرا لقرائتكم خبر عن برامج متنوعة لتعزيز قيم المواطنة.. "الشؤون الدينية" تحتفي باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستعد رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي للاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ94 من خلال تنظيم سلسلة من البرامج الدينية المتنوعة، التي تهدف إلى تجسيد قيم المواطنة الحقة، وتعزيز مبدأ حب الوطن من منطلق ديني، وترسيخه كواجب ديني ومطلب وطني.
وسيُقام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يوم الثلاثاء المقبل في مقر الرئاسة بمكة المكرمة، تحت شعار "اليوم الوطني.. قيم دينية ووطنية وآفاق ريادية وحضارية"، برعاية وحضور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الرئاسة. ال ٩٤ ل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA)
وأضاف أن الانتماء الوطني ليس مجرد مشاعر، بل هو إحساس بالمسؤولية والقيام بالواجبات، مشيرًا إلى اهتمام حكومة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالحرمين الشريفين، من حيث التوسعة والعمارة والعناية والتطوير.
وتشمل محاور الاحتفال باليوم الوطني عدة موضوعات، من بينها: حب الوطن في القرآن والسنة، وإبراز دور المملكة في خدمة الشؤون الدينية، وتسليط الضوء على جهود الرئاسة في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية والحضارية على المستوى العالمي، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.
وسيُقام الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يوم الثلاثاء المقبل في مقر الرئاسة بمكة المكرمة، تحت شعار "اليوم الوطني.. قيم دينية ووطنية وآفاق ريادية وحضارية"، برعاية وحضور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الرئاسة. ال ٩٤ ل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA)
"إضاءات إثرائية في #اليوم_الوطني— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) September 21, 2024
ال ٩٤ ل #المملكة_العربية_السعودية #اليوم_الوطني_السعودي94 #نحلم_ونحقق#اليوم_الوطني_السعودي#رئاسة_الشؤون_الدينية_بالمسجد_الحرام_والمسجد_النبوي pic.twitter.com/VXvlY6UV1p
تعزيز قيم المواطنةوأكد السديس، أن حب الوطن جزء من الدين الإسلامي، وأن الرئاسة ستنظم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى، بهدف تأصيل حب الوطن من الناحية الدينية، والتركيز على أهمية وحدة الصف والكلمة، والالتزام بالبيعة الشرعية والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز قيم المواطنة.
وأضاف أن الانتماء الوطني ليس مجرد مشاعر، بل هو إحساس بالمسؤولية والقيام بالواجبات، مشيرًا إلى اهتمام حكومة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالحرمين الشريفين، من حيث التوسعة والعمارة والعناية والتطوير.
وتشمل محاور الاحتفال باليوم الوطني عدة موضوعات، من بينها: حب الوطن في القرآن والسنة، وإبراز دور المملكة في خدمة الشؤون الدينية، وتسليط الضوء على جهود الرئاسة في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية والحضارية على المستوى العالمي، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.