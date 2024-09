شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث المستجدات الدولية مع وزير الخارجية في باربادوس والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، وزير الخارجية والتجارة الدولية في باربادوس كيري سيموندس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، وبحث المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.