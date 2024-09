شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يحذر: ابتعدوا عن هذه الأماكن أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.وطابت المديرية عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الاثنين، بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، أثناء هطول الأمطار. أثناء هطول الأمطار .. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة، تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران ومكة المكرمة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة.