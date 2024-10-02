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الـ 80 يومًا القادمة نعيش فيها 4 فصول في يوم واحد

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شكرا لقرائتكم الـ 80 يومًا القادمة نعيش فيها 4 فصول في يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك، أننا خلال الفترة المقبلة سنعيش الفصول الأربعة؛ إذ إن الثمانين يومًا القادمة ستشهد ألطف أيام السنة (13 يومًا من آخر سهيل، و52 من الوسم، و13 يومًا من أول المربعانية).

4 فصول في يوم واحد

وتابع الزعاق، عبر منصة إكس، أنه خلال هذه الأيام سنعيش 4 فصول في يوم واحد: أول الربيع في الصباح، والقيظ في عز الظهر، والخريف في آخر العصر، والشتاء في آخر الليل من برودة الماء والهبايب الباردة.

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وأضاف: في شمال العراق يلبسون الشتوي ويشعلون النار من باب الضرورة، وفي شمال نواحي طريف وعرعر ورفحاء والجوف وشمال القصيم يشعلون النار من باب الوناسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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