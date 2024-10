شكرا لقرائتكم خبر عن "منشآت" تنظّم ملتقى "بيبان24" في نوفمبر المقبل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن تنظيم ملتقى "بيبان24" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر بمدينة الرياض؛ وذلك بمشاركة أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا، و 1350 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين.ويهدف الملتقى إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، وبناء التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— منشآت | Monshaat (@MonshaatSA)وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني: "يشكّل ملتقى بيبان24 منصة لتمكين رواد الأعمال من استكشاف الفرص وتعزيز نمو واستدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة".وأضاف: "كما يفتح ملتقى بيبان24 آفاق التعاون المستقبلية في مجالات الابتكار بين رواد أعمال المملكة وخارجها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتيح مساحة حيوية ومثمرة للتفاعل المباشر بين الآلاف من صناع التغيير ورواد الأعمال وداعمي منظومة العمل الريادي بما يفضي إلى خلق مستقبلٍ أكثر ازدهارًا للجميع." ويشارك في الملتقى أكثر من 150 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات بناء قدرات المنشآت والتجارة الإلكترونية، حيث تقدم خدماتها بهدف تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت في كافة القطاعات".ومن المقرر أيضًا أن يحتضن ملتقى "بيبان24" نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 151 دولة، حيث تُعد المسابقة أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.وسيقدم ملتقى "بيبان24" 420 ورشة عمل تدريبية، التي يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 19 ألف مستفيد، حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع في مجالات تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وقدرة الشركات الناشئة على النمو والاستدامة.ويضم الملتقى الذي يتوقع أن يبلغ عدد زائريه أكثر من 120 ألف زائر؛ 9 أبواب صممت لتغطية كافة متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تتضمن الأبواب: باب الانطلاقة، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب التمويل والاستثمار، باب الابتكار، باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، باب المنشآت متسارعة النمو، وكذلك باب السوق.وسيشهد ملتقى "بيبان24" العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات والإطلاقات.يذكر بأن ملتقى "بيبان24" سيستضيف العديد من الأسماء البارزة من رواد الأعمال العالميين والمحليين كمتحدثين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار.