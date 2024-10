شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 32 دولة.. اختتام معرض إنترسك السعودية 2024 في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم معرض إنترسك السعودية 2024 - أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن - اليوم فعالياته، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.واستهدف المعرض الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، إلى إبراز جهود المملكة واستثماراتها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لضمان أمن المعلومات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع ممثلي الجهات ومزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات. واستعرض المعرض أحدث التطورات والتقنيات والحلول لأكثر من (300) شركة من (32) دولة حول العالم، في مجالات الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة، والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في حلول الأمن التنبُّئِية بالمدن الذكية، وأقيم على هامشه مؤتمران علميان بحضور خبراء دوليين ومحليين.