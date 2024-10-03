شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 32 دولة.. اختتام معرض إنترسك السعودية 2024 في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم معرض إنترسك السعودية 2024 - أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن - اليوم فعالياته، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
واستهدف المعرض الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، إلى إبراز جهود المملكة واستثماراتها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لضمان أمن المعلومات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع ممثلي الجهات ومزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
واستهدف المعرض الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي، إلى إبراز جهود المملكة واستثماراتها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لضمان أمن المعلومات والبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع ممثلي الجهات ومزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من داخل وخارج #المملكة.. معرض #إنترسك_السعودية يقيم مؤتمري "أمن المستقبل" و"السلامة من الحرائق"— صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2024
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