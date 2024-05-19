شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دورى Nile.

وجاءت قائمة الإسماعيلي استعدادا لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد، محمد فوزى

الدفاع: محمد عمار، حاتم سكر، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، عصام صبحى

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، عمر الساعى، بشار أشرف، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن مجدى، مروان حمدى، إيريك تراورى

الهجوم: خالد النبريص، باسم مرسى، نادر فرج