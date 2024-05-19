زيزو يحلم باللقب الثامن مع الزمالك فى مواجهة نهضة بركان المغربى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يحلم أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، بقيادة الفارس الأبيض للتتويج بالكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى الليلة ليفوز بلقبه الثامن مع أبناء ميت عقبة.

وانضم أحمد سيد زيزو فى صمت إلى الزمالك فى شتاء 2019 في صفقة انتقال مجانية، ونجح خلال فترة وجيزة فى إثبات أنه أحد نجوم القلعة البيضاء.

عانق النجم الشاب الشباك للمرة الأولى بقميص "الفارس الأبيض" في مناسبة استثنائية للغاية، تحديدًا في نهائي الكونفدرالية، بركلة الترجيح الحاسمة أمام نهضة بركان في ملعب برج العرب.

توج زيزو مع الزمالك بسبعة ألقاب، هى بطولتان من الدوري المصري الممتاز موسمي 2020-2021 و 2021 – 2022 ، ونسختان من كأس مصر في 2018-2019 و 2020-2021 بجانب كأس السوبر المصري 2019-2020 بالإضافة لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019 كذلك التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2020.

وفاز زيزو بلقب هداف الدوري المصري موسم 2021-2022 برصيد 19 هدفاً.