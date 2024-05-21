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الامارات | مبابي وقع عقده الجديد في برشلونة منذ 3 أشهر

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي وقع عقده الجديد في منذ 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل جديدة في عقد نجم "الديوك" وباريس سان جيرمان كيليان مبابي الجديد ووجهته المحتملة.

وقال الصحفي الفرنسي عبدالله بولما إن مبابي قد وقع عقده بالفعل مع نادي .

وتابع: "تم تأكيد توقيع كيليان مبابي لريال مدريد بنسبة 100٪، وقع العقد في مدينة برشلونة في 21 فبراير الماضي".

ويخوض أفضل لاعب في الدوري الفرنسي مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل أمام ليون في نهائي كأس فرنسا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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