يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد نهاية مباريات اليوم الثلاثاء، حيث شهد إقامة 3 مواجهات.

ولعب فريق بلدية المحلة ضد الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، حيث حقق الفوز بهدف نظيف أحرزه حسام أشرف.

بينما حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على البنك الاهلي بنتيجة هدف وحيد، أحرزه محمود الجزار، عن طريق الخطأ في مرماه.

اقرأ أيضاً.. محمد صلاح يفتعل أزمة في ليفربول بعد وصول سلوت

بينما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الجونة ضد طلائع الجيش، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم

1- بيراميدز 50 نقطة.

2- المصري البورسعيدي 38.

3- زد إف سي 37.

4- الاتحاد السكندري 36.

5- سيراميكا كليوباترا 34.

6- سموحة 34.

7- الاهلي 33 نقطة.

8- إنبي 33.

9- مودرن فيوتشر 30.

10- طلائع الجيش 30 نقطة.

11- الجونة 30.

12- الإسماعيلي 26 نقطة.

13- الزمالك 24.

14- البنك الأهلي 22.

15- بلدية المحلة 22.

16- فاركو 20.

17- المقاولون العرب 16

18- الداخلية 12.