أوسبينا يقرر الرحيل عن نادي النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذ الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لاعب النصر السعودي قراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق الأصفر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن أوسبينا قرر الرحيل عن نادي النصر وعدم انتظار التقرير الفني النهائي للمدرب لويس كاسترو.

إنزاجي مرشحًا لتدريب نادي النصر السعودي

كشفت تقارير سعودية اليوم عن دخول المدير الفني إنزاجي ضمن حسابات نادي النصر السعودي لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن إنزاجي يعد الخيار الأبرز على طاولة إدارة نادي النصر لقيادة الفريق في الموسم المقبل، حال رحيل المدرب الحالي لويس كاسترو.

وتشير الأنباء إلى اتجاه نادي النصر للاستغناء عن خدمات المدير الفني لويس كاسترو حال إخفاقه في نهائي كأس الملك السعودي، حيث أن الإدارة منحت البرتغالي الفرصة الأخيرة بنهائي الكأس لحسم مصيره.