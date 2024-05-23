شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد فريقا كاملا أمام مودرن فيوتشر بالدورى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 11 لاعبا في مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدورى.

1- محمود حمدي "الونش" (تأهيل من إصابة الصليبى)

2- محمد عبد الشافى (تأهيل من إصابة الصليبى)

3- أحمد حمدى (إصابة بالرباط الصليبى)

4- محمود شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)

5- مصطفى الزناري (إصابة في العضلة الخلفية)

6- أحمد فتوح (إصابة في العضلة الضامة)

7- زياد كمال ( للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء)

8- مهاب ياسر (وجهة نظر فنية)

9- محمد عاطف (وجهة نظر فنية)

10- ترافيس موتيابا (وجهة نظر فنية)

11- محمود علاء (وجهة نظر فنية)

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الخميس باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.