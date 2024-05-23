شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل رعايتها للأحداث العالمية وتوقع عقد استضافة سوبر جلوب كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.

وشهد التوقيع دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.

وشهدت الكواليس مجهودا كبيرا ومفاوضات على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي والاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الأمين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بالإضافة إلى الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفى راعى اتحاد اليد التى لعبت دورا محوريا في التفاصيل.



أحمد دياب



أحمد سليمان



أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة



الامين وحسن مصطفي



السلام الوطنى



بداية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية (1)



بداية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية (2)



بداية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية (3)



جانب من الحضور (2)



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر (1)



جانب من المؤتمر (2)



جانب من المؤتمر (3)



جانب من توقيع العقد (1)



جانب من توقيع العقد (2)



جانب من توقيع العقد (3)



جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم



جمال علام



حسام صالح



حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد



حسين زكي



حسين لبيب رئيس نادى الزمالك (2)



حسين لبيب رئيس نادى الزمالك



خالد خيرى



عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد (1)



عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد (2)



عمرو صلاح امين صندوق اتحاد اليد (3)



محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد



محمد يحيى رئيس الشركة المحتدة للرياضة



محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة



محمد يحيى لطفي و حسن مصطفي