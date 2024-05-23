7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك سبع لاعبين في مباراة فيوتشر اليوم لأسباب مختلفة وهم محمود شيكابالا ومصطفى الزناري للإصابة، كما يغيب أحمد فتوح لإراحته بعد معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

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كما يغيب عن الزمالك محمود علاء وترافيس موتيابا لوجهة نظر فنية، ويغيب زياد كمال للإيقاف كما يغيب أحمد حمدي لإصابته بالرباط الصليبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق من 15 مباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوزه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها الفريق الأبيض يلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد التتويج باللقب عام 2019.