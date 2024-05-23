الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك وفيوتشر والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره مودرن فيوتشر اليوم الأخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر، اليوم الخميس، في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ويدخل الزمالك هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغرب، بعد الفوز بمجموع المباراتين.

ويبحث الفريق الأبيض عن تصحيح المسار، والعودة للانتصارات، والاقتراب بشكل أكبر من المقدمة، بعدما خسر في الجولة الأخيرة بهدف دون رد من نظيره سموحة.

ويحتل الزمالك المركز ال13 في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.