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موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لاستقبال ضيفه الترجي التونسي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في فرض التعادل على الترجي في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في تونس، حيث يحتاج للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة لحسم لقب البطولة رسميًا.

وسيدخل المارد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر المباراة بالقوة الهجومية الضاربة من أجل تقديم المبادرة التهديفية، في ظل تواجد المهاجم المميز وسام بن علي.

على الجانب الأخر سيدخل فريق الترجي التونسي المباراة وليس لديه ما يخسره، حيث سيحاول تقديم المبادرة الهجومية لقلب الطاولة على الأهلي وخطف لقب البطولة من القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 6:00 مساءً بتوقيت تونس، على استاد القاهرة الدولي، عبر قناة بي إن سبورت الحاصلة على حقوق نقل البطولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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