ميدو يضع روشتة فوز الأهلي على الترجي في نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، على صعوبة مباراة الأهلي المقبلة أمام الترجي التونسي والتي تجمع بينهما ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت المقبل، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي (الملعب الأولمبي) برادس، قد انتهت بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

وتبث مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتحديدا عبر beIN Sports HD 6.

كما تنقل قناة تايم سبورتس الأرضية مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الساعة 8 مساءً.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": "جمهور الأهلي الحقيقي سيحضر في استاد القاهرة لدعم الفريق أمام الترجي مثلما حدث مع الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية".

وتابع: "الترجي تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث إن الجهاز الفني لديه حالة جيدة بسبب نتيجة مباراة الذهاب لأنه يخشى تسجيل فريق الأهلي هدفًا في مرماه بتونس، كولر يحتاج للحديث مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي والحذر من الاندفاع الهجومي والاحتفاظ بالتوازن بين المهام الدفاعية والهجومية".

وأضاف: "يجب مشاركة وسام أبو على لأنه يمتلك موهبة عالية جداً برفقة بيرسى تاو صاحب خبرات كبيرة في المباريات الكبيرة وحسين الشحات كذلك في مركز النجاح، وأيضاً كريم فؤاد من أفضل العناصر لتعويض غياب علي معلول بمركز الظهير الأيسر".

واختتم: "من الصعب حاليا عودتي للتدريب مرة أخرى بسبب انشغالي ببعض المشاريع الخاصة بكرة القدم والتي ستخدم الكرة المصرية مستقبلاً".

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