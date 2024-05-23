"لغز كبير".. شبانة يفجر مفاجأة بشأن خسارة الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بشأن الخسائر المالية التي سيتحملها نادي الزمالك، عقب التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، بعد تحقيق الفوز بنتيجة مواجهتي الذهاب والعودة.

وقال محمد شبانة في برنامجه على قناة "etc": "صفقة زياد كمال للزمالك من إنبي فيها لغز كبير، والأرقام المالية لتلك الصفقة غريبة جدًا، وهناك بند بدفع 100 ألف دولار حال التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية".

أضاف: "النادي الأبيض أيضا أصبح مطالب بدفع 3 ملايين جنيه، لنادي بيراميدز، بنود في عقد الثنائي نبيل عماد دونجا وعمر جابر، بعد الحصول على البطولة الأفريقية".

وأوضح: "نريد أن نعلم هل بنود صفقة زياد كمال في صالح الزمالك أم لا، خصوصا أنه لم يظهر بالمستوى القوي مثلما ظهر محمد شحاتة حتى الآن".

وأتم تصريحاته: "هناك عقوبات أخرى لنادي الزمالك بسبب ما حدث من مراسم التتويج، والأرقام المتداولة كبيرة جدًا، ومعنى ذلك أن الزمالك سيفقد من قيمة مكافأة الكونفدرالية مبلغ قد يصل لمليون دولار".

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