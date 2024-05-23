الخطيب يكشف ما فعله من أجل بيليه وأمنيته لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تمنى رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لمحمد صلاح والمنتخب الوطني أن يتوجا بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وقال الخطيب في حواره مع شبكة "CNN": "عندما كنت في المرحلة الابتدائية، كنت أدخر مصروفي من أجل مشاهدة بيليه في عطلة نهاية الأسبوع، وأؤمن بأن كرة القدم كونت شخصيتي وأثرت في حياتي".

وواصل: "اعتادت إحدى السينمات المصرية على تخصيص 15 دقيقة لعرض مقاطع فيديو للأسطورة البرازيلية بيليه".

وعن محمد صلاح، أضاف: "صلاح لاعب رائع جدا، ويمتلك إمكانات فنية وبدنية كبيرة، وعرف كيف يقدم نفسه للعالم".

وأردف: "أعتقد أن ليفربول وجماهيره يأملان في بقاء صلاح، وأتمنى أن يتوج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر".

وأوضح: " منتخب المغرب أعطانا جميعا حلم وطموح بالوصول للمراكز الأولى في كرة القدم العالمية، حيث تمتلك المنتخبات العربية والإفريقية العديد من مواهب كرة القدم".

واسترد: "تستطيع المنتخبات العربية والإفريقية الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس العالم من خلال الإعداد والاحتكاك الجيد، وأثبتت المغرب ذلك".

واختتم رئيس النادي الأهلي: "أتمنى للمنتخبات العربية والإفريقية في المستقبل القريب الوصول للمباراة النهائية في كأس العالم".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا:

بالأسباب.. 8 غيابات عن الأهلي في لقاء الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

عودة ثنائي.. موقف مصابي الأهلي من لقاء الترجي بدوري أبطال إفريقيا