ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي ريال مدريد بنظيره ريال بيتيس مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس.

خط الوسط الهجوم: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور

و يعتلي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 94 نقطة ، حيث حسم لقب الليجا، في حين أن ريال بيتيس لديه 56 نقطة في المركز السابع.



تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.