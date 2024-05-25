جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25 مايو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد ملاعب الساحرة المستديرة، اليوم العديد من المباريات المهمة بمختلف المسابقات حول العالم، إذ سنكون على موعد مع مباريات عدة الليلة السبت، 25 مايو 2024، و أبرزها لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.
مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
الأهلي x الترجي - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 6.
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
يوفنتوس x مونزا - 07:00 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
ميلان x ساليرنيتانا - 09:45 مساء بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
أوساسونا x فياريال - 03:00 عصرًا بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
ريال سوسييداد x أتلتيكو مدريد - 05:15 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
ألميريا x قادش - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
رايو فاليكانو x أتلتيك بيلباو - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
ريال مدريد x ريال بيتيس - 07:30 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.
مباريات اليوم في كأس فرنسا
ليون x باريس سان جيرمان - 10:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.
مباريات اليوم في كأس ألمانيا
كايزرسلاوترن x باير ليفركوزن - 09:00 مساء بتوقيت السعودية - Dubai Sports 2 HD.
مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي x مانشستر يونايتد - 05:00 مساء بتوقيت السعودي - beIN Sports HD 1.
مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا
العين x يوكوهاما - 07:00 مساء بتوقيت السعودية - beIN Sports AFC HD.
مباريات اليوم في كأس إسكتلندا
سيلتك x جلاسكو رينجرز - 05:00 مساء بتوقيت السعودية - KSA Sports 1 HD.
مباريات اليوم في الدوري الأردني
سحاب x الحسين إربد - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - Jordan TV Sport.
الفيصلي x شباب الأردن - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - Jordan TV Sport.
مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
اتحاد كلباء x بني ياس - 04:00 عصرا بتوقيت السعودية - AD Sports.
مباريات اليوم في الدوري الجزائري
اتحاد العاصمة x جمعية أولمبي الشلف - 08:00 مساء بتوقيت السعودية - Tv6.chababia.
مباريات اليوم في الدوري التونسي
النجم الساحلي x الملعب التونسي - 05:30 مساء بتوقيت السعودية - El Watania 1.