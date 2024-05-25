سفيان رحيمي يحصد جائزتين بعد تتويج العين ببطولة آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد النجم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، جائزتين بعد تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب يوكاهاما.

وحصل رحيمي على جائزة هداف دوري أبطال آسيا بعد تسجيله 13 هدفا لفريقه الذي توج بطلا للبطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق ونال لقبه الأول عام 2003، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في النسخة الحالية.

وكان رحيمي، قد تألق مع العين طوال مشواره في البطولة الآسيوية، وساهم في تحقيقه فريقه للعديد من الانتصارات وصولاً إلى منصة التتويج، وأحرز هدفين في مباراة إياب الدور النهائي، والذي تغلب فيه العين على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني (5-1)، على إستاد هزاع بن زايد، بعدما خسر لقاء الذهاب بنتيجة (1-2)، في اليابان.

توج فريق العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب يوكاهاما الياباني للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز العين على نظيره الياباني بخماسية مقابل هدف مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد نيسان بمدينة يوكوهاما قد انتهت بفوز الفريق اليباني بهدفين مقابل هدف.

أهداف العين جاءت بتوقيع كل من سفيان رحيمي في الدقيقة الثامنة و كاكو الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء نجح في تنفيذها بالدقيقة الرابعة والثلاثين وعاد سفيان رحيمي نجم فريق العين هذا الموسم ليسجل الهدف الثالث للنادي الإماراتي في الدقيقة 67 من عمر المواجهة وعزز المهاجم البديل لابا كودجو فوز العين بهدف رابع في الدقيقة الأولى بعد التسعين ليقتل أمال الفريق الياباني، قبل يختتم بهدف خامس في الدقيقة 95.