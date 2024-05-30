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مصيلحي يُثٌمن موافقة الخطيب واتحاد السلة على تغيير صالة نهائي دوري السوبر

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى بخالص الشكر و التقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و مجلس إدارته و كذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه  على استجابتهم السريعة لمطلب نادى الاتحاد السكندرى بتغيير  صالة نهائي 
بطولة دوري السوبر لهذا الموسم 2023-2024 بين نادى الاتحاد السكندرى و النادى الأهلى ( Best of 5 )  من صالة الدكتور حسن مصطفى  " بـ 6 أكتوبر   "  إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة 
و أشاد محمد مصيلحى  خلال بيان لنادى الاتحاد على صفحته الرسمية بالاستجابة و الموافقة السريعة للكابتن القدير محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عقب المكالمة التليفونية التي جرت بينهم على نقل و تغيير صالة نهائي بطولة دوري السوبر
حيث فقد نادى الاتحاد السكندرى أحد أبنائه الأوفياء من جماهير النادى على هذه الصالة و هو الشهيد بأذن ربه أسلام زكى مما يدل على عمق و قوة العلاقات الطيبة  التي تجمع الناديين الشقيقين 
و كما أوضح رئيس النادى أن الدكتور مجدى أبو فريخه أيضاً قد وافق فوراً و أستجاب سريعاً  لمطلب نادى الاتحاد السكندرى و أكد على تقديره الكبير لنادى الاتحاد السكندرى و جماهير ، و تمت الموافقة على نقل سلسلة مباريات نهائي  بطولة دوري السوبر لكرة السلة( Best of 5  ) لتقام على الصالة المغطاة باستاد القاهرة .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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