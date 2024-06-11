الامارات | جوائز مالية ضخمة لمنتخبات كأس أوروبا 2024.. من الدور الأول إلى النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقررة خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويبلغ مجموع الجوائز 331 مليون يورو تتوزع على المشاركين من الدور الأول حتى الدور النهائي.

ويحصل الفائز بلقب البطولة على 28.25 مليون يورو حال فوزه بجميع المباريات التي خاضها، فيما يمنح "يويفا" كل منتخب مشارك 9.25 ملايين يورو، ويتطور المبلغ بحسب النتائج على النحو التالي:

قائمة جوائز يورو 2024

مكافأة المشاركة: 9.25 ملايين يورو

مكافأة الفوز: مليون يورو

مكافأة التعادل: 500 ألف يورو

جائزة التأهل لدور الـ16: 1.5 مليون يورو

جائزة التأهل إلى ربع النهائي: 2.5 مليون يورو

جائزة التأهل إلى نصف النهائي: 4 ملايين يورو

جائزة المتأهل إلى النهائي (الوصيف): 5 ملايين يورو

جائزة البطل: 8 ملايين يورو.