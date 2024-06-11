اليوم .. المنتخب الاوليمبي وكوت ديفوار وديا للمرة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره كوت وديا الساعة السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة فى ثاني مباريات الفريقين ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وكانت التجربة الأولى قد انتهت بفوز مصر بهدف نظيف فى مباراة قوية.



واختتم المنتخب تدريباته أمس باستاد الدفاع الجوى ويختتم معسكره بعد ودية اليوم ..وكان المنتخب الأوليمبي قد انتظم فى معسكر مغلق بالقاهرة أول يونيو الجاري تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، وشهد المعسكر اهتمام كبير من جانب د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى حرص على زيارة اللاعبين والاطمئنان عليهم ، و كذلك تواجد الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه المهندس خالد الدرندلى واللواء حلمي مشهور عضو المجلس .. ويتابع الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب كل كبيرة وصغيرة ..وكذلك حرص احمد ابوهشيمه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ على زيارة معسكر الفراعنة لدعم ومساندة المنتخب.