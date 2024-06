اليوم مواجهة قوية بين سلة الاتحاد والاهلى بدورى السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مواجهة قوية امام فريق النادى الاهلى فى الجولة الثالثة من نهائى دورى السوبر والذى يلعب بطريقة ال the best of 5 وذلك فى الثامنة مساء اليوم بمجمع الصالات بستاد القاهرة

ويحاول الكابتن أحمد عمر المدير الفنى لزعيم الثغر ان يقتنص المباراة مبكرا بتوسيع الفارق حتى لا يصل جماهير الاخضر الى مرحلة التقاط الانفاس فى اللحظات الاخيرة وذلك لضمان حسم المباراة

ومن ناحية أخرى شد جماهير الاتحاد الرحال الى ستاد القاهرة بعد ما دعم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى ال ٥٠٠ تذكرة المقررة لحضور الجماهير مع توفير اتوبيسات لنقلهم تسهيلا على جمهور زعيم الثغر تشجيع الفريق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة