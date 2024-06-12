شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة فى الصدارة.. ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الرابعة من تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

فرض منتخب مصر التعادل الإيجابي على نظيره غينيا بيساو في إطار منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الأولى من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد نهاية الجولة الرابعة من تصفيات المونديال

1 - منتخب مصر 10 نقاط

2 - منتخب غينيا بيساو 6 نقاط

3 - منتخب بوركينا فاسو 5 نقاط

4 - منتخب سيراليون 5 نقاط

5 - منتخب إثيوبيا 3 نقاط

6 - منتخب جيبوتي نقطة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.