شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال المران الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين، ومنحهم بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعداداً للمباراة المقبلة.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.