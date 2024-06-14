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اليوم الجمعة.. انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية لمتابعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، حيث يتوقع العديد من متابعي الساحرة المستديرة أن تكون المنافسة خلال هذه المسابقة قوية ومثيرة.


وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024، حيث سيفتتح منتخب الماكينات الألمانية البطولة اليوم الجمعة أمام نظيره الاسكتلندي.

ويلعب مستضيف البطولة المنتخب الألماني أمام نظيره الاسكتلندي، في المباراة التي تنطلق في تمام العاشرة مساءًا.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي اخر منتخب حقق لقب كأس الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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