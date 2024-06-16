شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين أجانب حفروا أسماءهم بحروف من نور فى قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الكرة المصرية على مدار التاريخ تواجد نجوم أفارقة لعبوا بصفوف الأندية، خاصة الأهلي والزمالك والمقاولون والمصري، هؤلاء النجوم حفروا أسماءهم بحروف من نور في قلوب الجماهير المصرية لما قدموه من متعة حقيقية داخل المستطيل الأخضر، يرصدهم الخليج 365 فى التقرير التالي:

فلافيو



الأنجولى أمادو فلافيو من أبرز اللاعبين الأوفياء الذين لعبوا على صفوف القلعة الحمراء على مدار 4 سنوات منذ عام 2005 حتى 2009. وحصل فلافيو مع الأهلى على العديد من البطولات، بواقع 5 بطولات دوري، و3 دوري أبطال أفريقيا، و3 كأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، فيما حصل على برونزية مونديال 2006.

إيمانويل أمونيكى



قرر نادي الزمالك التعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة أصحاب البصمة التاريخية هو إيمانويل أمونيكى، الذى تألق داخل جدران القلعة البيضاء فى الفترة من 1991 حتى 1994، وتوج مع الزمالك بدورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى فضلاً عن لقبى دورى.

على معلول

قدر كبير من الحب تحمله الجماهير الأهلاوية للتونسى على معلول لاعب الفريق ، فى ظل النجاحات. البطولات التى يحققها معهم دائما، بخلاف دعمهم الدائم له فى الإصابة التى يتعرض لها، وحرصه على توجيه رسائل الحب معهم.

أشرف بن شرقى

بالانتقال إلى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، فمازالت الجمهور البيضاء تبادله شعور الحب والاحترام رغم الرحيل عن الفريق، خاصة وان العلاقة بين بن شرقى والجمهور دائما ما كانت تشهد رسائل متبادلة عن مدى عشق الجمهور للاعب.